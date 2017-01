Гуманитарные технологии

Новые книги

Леонид Гнатюк. Ритмика и мышление Гнатюк Л. В. Ритмика и мышление. — Центр гуманитарных технологий, 2016.

Владимир Лефевр. Конфликтующие структуры Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Советское радио», 1973.

Рэндалл Коллинз. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения Collins R. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London — 1998. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. — Перевод с английского: И. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм. — Новосибирск, 2002.

Леонид Гнатюк. «Место обитания твоего»… К вопросу о реальных уровнях бытия в онтологии Николая Гартмана Гнатюк Л. В. «Место обитания твоего»… К вопросу о реальных уровнях бытия в онтологии Николая Гартмана. Рецензенты: Злобин Ю. А., доктор биологических наук, профессор, Щербина-Яковлева Е. Е., доктор философских наук, профессор. — Центр гуманитарных технологий, 2015.

Леонид Гнатюк. Язык — это мышление? Гнатюк Л. В. Язык — это мышление? — Центр гуманитарных технологий, 2015.

Рассел Акофф, Фредерик Эмери. О целеустремлённых системах Russell L. Ackoff, Fred Е. Emery. On Purposeful Systems. — Aldine-Atherton, 1972. Рассел Л. Акофф, Фредерик Э. Эмери. О целеустремлённых системах. — Перевод с английского: Г. Б. Рубальский, под редакцией И. А. Ушакова. — М., 1974.

Рассел Акофф, Джейсон Мэгидсон, Герберт Дж. Эддисон. Идеализированное проектирование Russell L. Ackoff, Jason Magidson, Herbert J. Addison. Idealized Design: How то Dissolve Tomorrow’s Crisis… Тоdау Creating an Organization’s Future. — Wharton School PubIishing, 2006. Рассел Акофф, Джейсон Мэгидсон, Герберт Дж. Эддисон. Идеализированное проектирование. — Перевод с английского: Ф. П. Тарасенко, 2007.

Рассел Акофф. Искусство решения проблем Russell L. Ackoff. The Art of Problem Solving. — John Wiley & Sons, 1978. Акофф Р. Л. Искусство решения проблем. — Перевод с английского: Е. Г. Коваленко, под редакцией кандидата технических наук Е. К. Масловского. — М., 1982.

Рассел Акофф. Планирование будущего корпорации Russel L. Ackoff. Creating the Corporate Future. Plan or be Planned for. — John Wiley & Sons, 1981. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. — Перевод с английского. Общая редакция и предисловие доктора экономических наук В. И. Данилова-Данильяна. — М., 1985.

Новые статьи

Рефлексивное управление — технология принятия манипулятивных решений. Георгий Смолян Г. Л. Смолян. Рефлексивное управление — технология принятия манипулятивных решений. — Труды ИСА РАН. Том 63. № 2, 2013.

Леонид Гнатюк. Понимание как форма знания Гнатюк Л. В. Понимание как форма знания. — Центр гуманитарных технологий, 2016.

Определяя будущее глобализации. Мартин Вулф Martin Wolf. Shaping Globalization. Finance & Development. — IMF, September 2014, Vol. 51, № 3.

Проблема сознания. Джон Сёрль Сёрль, Дж. Проблема сознания. Перевод на русский язык: А. Шухов. — М., 2003.

Власть или управление? Марк Рац, Сергей Котельников М. В. Рац, С. И. Котельников. Власть или управление? Журнал «Политическая концептология». — № 1, 2014.

Владимир Лепский. Рефлексивно-активные среды инновационного развития Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. — М., 2010.

Субъекты и типология социокультурных изменений. Владимир Никитаев В. В. Никитаев. Субъекты и типология социокультурных изменений.

Геокультурный брендинг территорий: концептуальные основы. Дмитрий Замятин Д. Н. Замятин. Геокультурный брендинг территорий: концептуальные основы. Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Теоретические основы и методологические принципы разработки и реализации экономической политики России» (СПбГУ). Лабиринт. — № 5, 2013.

Бюрократия в контексте перемен: политики, управленцы, чиновники. Марк Рац Рац М. В. Бюрократия в контексте перемен: политики, управленцы, чиновники. Журнал «Полития». — № 3–4 (58–59), 2010.

Сознание, мозг и программы. Джон Сёрль Searle J. Minds, Brains, and Programs. The Philosophy of Artificial Intelligence / Boden M (ed.) Oxford. 1990. Впервые опубликовано в журнале: «The Behavioral and Brain Sciences», 1980, № 3, pp. 417–424. Сёрль, Дж. Сознание, мозг и программы. Перевод на русский язык: А. Л. Блинов.

Новые стенограммы

Виталий Дубровский. Введение в общую теорию деятельности. Цикл лекций Дубровский В. Я. Введение в общую теорию деятельности. Цикл лекций. — М., 2008.

Мишель Фуко. Рождение биополитики. Цикл лекций Michel Foucault. Naissance de la Biopolitioue. Cours au Collège de France 1978–1979. Фуко, Мишель. Рождение биополитики. Цикл лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. Перевод на русский язык: А. В. Дьяков. — СПб., 2010.

Мишель Фуко. Безопасность, территория, население. Цикл лекций Michel Foucault. Security, Territoire, Population. Cours au Collège de France 1977–1978. Мишель Фуко. Безопасность, территория, население. Цикл лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 годах. Перевод на русский язык: В. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова. — СПб., 2011.

Георгий Щедровицкий. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений людей в малых группах. Цикл лекций Щедровицкий Г. П. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений людей в малых группах. Цикл лекций // Из архива Г. П. Щедровицкого. — Т. 3. — М., 1999.

Виталий Дубровский. Деятельностный подход. Лекция В. Я. Дубровский. Деятельностный подход. Лекция (Клуб у Юрьева). — 15.10.2007.

Стивен Уэбб. Становление современного общества: вызовы и уроки для России. Лекция Стивен Уэбб (Steven B. Webb) — американский экономист. Преподавал на экономическом факультете в Университете Мичигана, был приглашённым старшим экономистом в Государственном департаменте США, работал во Всемирном банке ведущим экономистом, советником и консультантом во многих регионах мира.

Пётр Щедровицкий. Как современный управленец формирует картину мира. Цикл лекций П. Г. Щедровицкий. Как современный управленец формирует картину мира. Цикл лекций в НИТУ МИСИС. Москва, 2010–2011.

Пётр Щедровицкий. Повестка дня 2010-х годов. Цикл лекций Пётр Щедровицкий — российский методолог, основатель и руководитель Школы культурной политики.

Рефлексия. Лекция Никиты Алексеева Алексеев Н. Г. Рефлексия. Доклад. — Летняя психологическая школа факультета психологии Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова (ЛПШ–82, руководитель: И. И. Ильясов).