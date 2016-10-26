Гуманитарные технологии

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Новые книги
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20.10.2016
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Гнатюк Л. В. Ритмика и мышление. — Центр гуманитарных технологий, 2016.
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17.10.2016
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Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Советское радио», 1973.
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16.10.2016
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В. А. Лефевр, Г. Л. Смолян. Алгебра конфликта. — М.: «Знание», 1967.
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07.10.2015
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Collins R. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London — 1998. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. — Перевод с английского: И. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм. — Новосибирск, 2002.
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05.10.2015
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Гнатюк Л. В. «Место обитания твоего»… К вопросу о реальных уровнях бытия в онтологии Николая Гартмана. Рецензенты: Злобин Ю. А., доктор биологических наук, профессор, Щербина-Яковлева Е. Е., доктор философских наук, профессор. — Центр гуманитарных технологий, 2015.
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01.10.2015
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Гнатюк Л. В. Язык — это мышление? — Центр гуманитарных технологий, 2015.
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08.10.2014
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Russell L. Ackoff, Fred Е. Emery. On Purposeful Systems. — Aldine-Atherton, 1972. Рассел Л. Акофф, Фредерик Э. Эмери. О целеустремлённых системах. — Перевод с английского: Г. Б. Рубальский, под редакцией И. А. Ушакова. — М., 1974.
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02.10.2014
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Russell L. Ackoff, Jason Magidson, Herbert J. Addison. Idealized Design: How то Dissolve Tomorrow’s Crisis… Тоdау Creating an Organization’s Future. — Wharton School PubIishing, 2006. Рассел Акофф, Джейсон Мэгидсон, Герберт Дж. Эддисон. Идеализированное проектирование. — Перевод с английского: Ф. П. Тарасенко, 2007.
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01.10.2014
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Russell L. Ackoff. The Art of Problem Solving. — John Wiley & Sons, 1978. Акофф Р. Л. Искусство решения проблем. — Перевод с английского: Е. Г. Коваленко, под редакцией кандидата технических наук Е. К. Масловского. — М., 1982.
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26.09.2014
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Russel L. Ackoff. Creating the Corporate Future. Plan or be Planned for. — John Wiley & Sons, 1981. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. — Перевод с английского. Общая редакция и предисловие доктора экономических наук В. И. Данилова-Данильяна. — М., 1985.
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Новые статьи
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16.10.2016
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Г. Л. Смолян. Рефлексивное управление — технология принятия манипулятивных решений. — Труды ИСА РАН. Том 63. № 2, 2013.
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25.01.2016
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Гнатюк Л. В. Понимание как форма знания. — Центр гуманитарных технологий, 2016.
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19.09.2014
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Martin Wolf. Shaping Globalization. Finance & Development. — IMF, September 2014, Vol. 51, № 3.
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15.07.2014
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Сёрль, Дж. Проблема сознания. Перевод на русский язык: А. Шухов. — М., 2003.
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21.04.2014
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М. В. Рац, С. И. Котельников. Власть или управление? Журнал «Политическая концептология». — № 1, 2014.
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02.03.2014
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Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. — М., 2010.
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18.02.2014
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В. В. Никитаев. Субъекты и типология социокультурных изменений.
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31.01.2014
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Д. Н. Замятин. Геокультурный брендинг территорий: концептуальные основы. Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Теоретические основы и методологические принципы разработки и реализации экономической политики России» (СПбГУ). Лабиринт. — № 5, 2013.
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20.01.2014
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Рац М. В. Бюрократия в контексте перемен: политики, управленцы, чиновники. Журнал «Полития». — № 3–4 (58–59), 2010.
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10.12.2013
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Searle J. Minds, Brains, and Programs. The Philosophy of Artificial Intelligence / Boden M (ed.) Oxford. 1990. Впервые опубликовано в журнале: «The Behavioral and Brain Sciences», 1980, № 3, pp. 417–424. Сёрль, Дж. Сознание, мозг и программы. Перевод на русский язык: А. Л. Блинов.
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Новые стенограммы
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07.12.2013
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Дубровский В. Я. Введение в общую теорию деятельности. Цикл лекций. — М., 2008.
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10.10.2013
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Michel Foucault. Naissance de la Biopolitioue. Cours au Collège de France 1978–1979. Фуко, Мишель. Рождение биополитики. Цикл лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. Перевод на русский язык: А. В. Дьяков. — СПб., 2010.
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08.10.2013
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Michel Foucault. Security, Territoire, Population. Cours au Collège de France 1977–1978. Мишель Фуко. Безопасность, территория, население. Цикл лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 годах. Перевод на русский язык: В. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова. — СПб., 2011.
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08.09.2013
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Щедровицкий Г. П. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений людей в малых группах. Цикл лекций // Из архива Г. П. Щедровицкого. — Т. 3. — М., 1999.
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21.08.2013
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В. Я. Дубровский. Деятельностный подход. Лекция (Клуб у Юрьева). — 15.10.2007.
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18.01.2013
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Стивен Уэбб (Steven B. Webb) — американский экономист. Преподавал на экономическом факультете в Университете Мичигана, был приглашённым старшим экономистом в Государственном департаменте США, работал во Всемирном банке ведущим экономистом, советником и консультантом во многих регионах мира.
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17.01.2013
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П. Г. Щедровицкий. Как современный управленец формирует картину мира. Цикл лекций в НИТУ МИСИС. Москва, 2010–2011.
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30.10.2012
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Пётр Щедровицкий — российский методолог, основатель и руководитель Школы культурной политики.
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28.06.2011
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Алексеев Н. Г. Рефлексия. Доклад. — Летняя психологическая школа факультета психологии Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова (ЛПШ–82, руководитель: И. И. Ильясов).
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27.02.2009
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Георг Хенрик фон Вригт. Объяснение и понимание действий. Текст лекции, 1984. — Перевод с английского: Т. Вартанян. Журнал «Логос», № 2(28), 2001.